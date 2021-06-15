Таллин, , 16:41 — REGNUM Госконцерн-монополист энергорынка Эстонии Eesti Energia принял решение полностью отказаться от производства электроэнергии путем сжигания горючего сланца к 2030 году, заменив сланец на биомассу. Об этом напомнил главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Чаплыгина, решение госконцерна является губительным для эстонских лесов, вырубка которых ради сжигания в местных теплоэлектростанциях уже стала одной из главных причин исчезновения больших лесных массивов.

«Я считаю, это прекрасно: мы сокращаем производство электроэнергии из дешёвого горючего сланца и одновременно за счёт наших налогов доплачиваем Eesti Energia за использование в качестве топлива древесины, хотя наши леса уже сегодня больше похожи на пустыри», — написал он.

Ранее правительство Эстонии сообщило, что намерено засекретить все данные о объеме вырубки лесов в республике.