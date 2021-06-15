Киев, , 16:45 — REGNUM Россия последовательно презирает ОБСЕ, чтобы убрать наблюдателей этой организации из Донбасса, заявил на пресс-конференции сегодня, 15 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат заявил, что Украине «очень трудно и болезненно» видеть и констатировать данный факт. Он напомнил, что ранее Россия заставила ОБСЕ сократить продолжительность мандата миссии на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе с Украиной, а теперь грозит полным закрытием этих миссий. Также Кулеба привел другие примеры «подрыва доверия», в частности, выход из договора об открытом небе.

«Цель этих усилий для всех очевидна: Россия не хочет, чтобы независимые наблюдатели ОБСЕ видели что-нибудь из военных усилий, предпринимаемых вдоль границы с Украиной», — заявил министр.

По его словам, «шантаж и пренебрежение» со стороны России в отношении ОБСЕ может остановить только принципиальная позиция и действия этой организации. Кулеба пообещал, что Украина всегда будет стоять на стороне ОБСЕ в этой борьбе.

ИА REGNUM напоминает, что миссия наблюдателей ОБСЕ работает на двух пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» с лета 2014 года, с регулярным продлением мандата миссии на четыре месяца. В мае Россия сократила мандат миссии наблюдателей ОБСЕ до двух месяцев, до 31 июля 2021 года.