Баку, 15 июня 2021, 16:32 — REGNUM Азербайджан и Турция подписали декларацию о союзнических отношениях, сообщает 15 июня информагентство «Азертадж».
По утверждению агентства, президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали «Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой».
Отмечено, что подписание документа состоялось после встречи турецкого и азербайджанского президентов «один на один» в карабахском городе Шуши.
Содержание декларации пока не раскрывается.
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