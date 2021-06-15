Варшава, , 16:31 — REGNUM В начале текущего месяца число польских национальных виз, выданных гражданам Белоруссии, превысило один миллион. Об этом 15 июня сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в эфире Polskie Radio.

«С момента установления дипломатических отношений еще 30 лет назад Польша выдала более миллиона национальных виз гражданам Белоруссии. Это огромная цифра. Зачем мы это делаем? Чтобы жители Белоруссии понимали, что у них есть перспектива, могли почувствовать разницу между Польшей и своей страной. Чтоб могли приехать в Польшу не только на учебу или работу, но также за покупками или в туристических целях», — заявил Пшидач.

Дипломат также добавил, что «Польша будет продолжать тактику давления на белорусскую власть при максимальной открытости для белорусского общества».