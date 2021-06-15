Варшава, , 16:24 — REGNUM Варшава направит в Чехию свою делегацию для улаживания спора вокруг шахты «Турув». В нее войдут несколько польских министров. Об этом в эфире Polskie Radio сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

«Это будет делегация на высоком уровне, в состав которой войдут несколько министров. Они отправятся в Чехию для продолжения переговоров, которые, я надеюсь, завершатся как можно скорее», — сказал представитель польского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.

Позже Польша и Чехия провели переговоры на уровне правительственных групп о судьбе польской угольной шахты. Прага согласилась отозвать иск из Суда ЕС в случае, если Варшава усилит экологическую безопасность работы данной шахты. Однако спустя какое-то время Чехия отказалась от данных условий, не стала отзывать иск из Суда ЕС и потребовал от Польши компенсацию в размере 5 миллионов евро в день, если шахта продолжит свою работу.