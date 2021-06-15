Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Страны — члены Европейского союза и Соединенные Штаты намерены продвигать общие ценности во всем мире. Об этом 15 июня сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель после саммита ЕС с участием президента США Джозефа Байдена.

«ЕС и США разделяют долгую историю, — отметил Мишель. — Мы создали большую часть последнего века. Теперь пришло время придать форму этому веку… основываясь на общих демократических ценностях. Президент США Джо Байден посетил Европу во время своего первого международного визита. Это символизирует стойкость нашего трансатлантического союза».

Мишель добавил, что США и ЕС готовы ежегодно выделять $100 млрд в год бедным странам для поддержки биоразнообразия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США и Европейский союз договорились объединиться и совместно разработали тактику в отношении России и политического курса Москвы.