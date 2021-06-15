Киев, , 16:48 — REGNUM На рынке Украины исключена возможность работы российской сети супермаркетов Mere. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 15 июня во время форума «Украина 30. Экономика без олигархов» в Киеве.

«Представляете себе после семи лет «войны» появление российского дискаунта здесь, как это вообще возможно? Это сугубо провокационные вещи… Если, не дай Бог, какая-то городская власть позволит этим хлопам работать — поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно», — сказал он.

Данилов пообещал, что СНБО примет меры в отношении любых местных властей, которые будут способствовать открытию магазинов Mere на Украине.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российская торговая сеть планирует открыть 40 магазинов по всей Украине до конца 2021 года.

Напомним, власти Украины с 2014 года бездоказательно обвиняют РФ в некой «агрессии» ставшей причиной войны в Донбассе, отрицая собственную роль в происходящем. Разговоры о «войне» между Украиной и Россией не мешают Киеву, к примеру, требовать от РФ качать «агрессивный» газ через территорию Украины. В противном случае Украина готова обратиться в международный суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что санкции Белоруссии против Украины могут стать очень «болезненными» и ударить по украинскому бизнесу.

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