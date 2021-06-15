Москва, 15 июня 2021, 16:06 — REGNUM Вопрос, не ожидает ли Киев, чтобы ему заплатили, чтобы Украина согласилась вступить в НАТО, задала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём ТГ-канале.
Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украине не следует проситься в НАТО, её туда должны пригласить и, возможно, она согласится, Захарова написала:
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