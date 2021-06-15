Ханты-Мансийск, , 16:00 — REGNUM Под эгидой Организации Объединённых Наций официально дан старт разработке всеобъемлющей универсальной конвенции по борьбе с информационной преступностью в рамках созданного по инициативе России специального межправительственного комитета открытого состава. Об этом 15 июня в ходе выступления на XII международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС сообщил заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Дмитрий Букин.

Завершиться она должна в течение двух с половиной лет, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

«Этот шаг демонстрирует понимание международным сообществом серьёзности угрозы киберпреступности и безальтернативности площадки Организации Объединённых Наций в качестве платформы для разработки необходимых универсальных международных правил борьбы с этой глобальной угрозой», — цитирует ТАСС Букина.

Он добавил, что был запущен «открытый и инклюзивный транспарентный процесс переговоров по проблематике противодействия информпреступности».

«Главная цель — создать эффективный механизм взаимодействия правоохранителей разных стран», — пояснил замруководителя департамента.

По словам дипломата, Москва ещё два года назад твердо отстаивала саму идею создания подобной универсальной конвенции.