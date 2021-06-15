Москва, , 16:00 — REGNUM Посещение матчей европейского первенства по футболу, семь из которых пройдут в Санкт-Петербурге, пока не входит в планы президента РФ Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 15 июня журналистам.

«Пока в графике посещения футбольных матчей нет», — сказал Песков.

Он также прокомментировал профилактические меры организаторов турнира, связанные с пандемией коронавируса. Такие меры необходимы, они будут приниматься, но так, чтобы не сорвать матчи, пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что президент не может и не должен оценивать работу главного футбольного тренера РФ Станислава Черчесова.

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