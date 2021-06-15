Москва, , 15:55 — REGNUM В преддверии встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве, российский лидер выглядит более подготовленным и уверенным в себе. Об этом 15 июня заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

По его словам, Байден чувствует, что он интеллектуально проигрывает Путина и поэтому проявляет неуверенность в себе и растерянность.

«Он чувствует, что он морально и политически ниже, проигрывает. На этих переговорах все прекрасно понимают, что будет происходить — это сражение двух умов, двух интеллектов и уже сейчас Байден дает понять, что он выглядит проигравшим», — сказал Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьные выпускные в Подмосковье пройдут очно