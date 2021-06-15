15 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили новость о том, что украинский парламент соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

Мирослава Романенко, , 16:22 — REGNUM Украинский парламент соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA). В поддержку этого собрано 150 подписей украинских депутатов, сообщил 15 июня в своем телеграм-канале депутат Рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Собрал необходимое количество подписей для моей инициативы созыва внеочередного заседания Рады по рассмотрению проекта постановления об обращении к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA)…» — написал политик.

По мнению Гончаренко, если его проект поддержат в Раде, то это будет сигналом для мира и Российской Федерации о «цивилизационном выборе» Киева.

«И голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе», — подчеркнул он.

Политик также добавил, что предоставление украинской стороне статуса MNNA продемонстрирует Москве, что Киев является ключевым союзником Соединенных Штатов в Восточной Европе.

Учения украинской армии 7th Army Training Comma

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «Первый независимый», а также читатели издания «Шарий.net» (в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте»). Многие указали на то, что украинские депутаты таким образом демонстрируют некий комплекс неполноценности «всей Украины». Люди раскритиковали данную инициативу, отметив, что Киев и так зависит от США и выполняет всё в интересах Америки.

«А потом будут сокрушаться, зачем это РФ технику к нашим границам подтягивает? А если учесть, что и Белоруссия враг, то капец совсем, это ж какой забор нужен…» — написала Liliya А.

«Возьмите хоть уточкой! Это серьёзный статус, украинское ноу-хау — основной союзник США за границами НАТО. Хорошо, что Гончаренко не учёный, он бы и Менделееву помог, и Ньютону», — иронизирует Людмила Ш.

«Может, уже достаточно издеваться над страной и народом или мы не украинцы, что так долго терпим этот бедлам?» — спрашивает Валентина Г.

«Вам же сказали, что никакого кино не будет, и если даже поменять название тонущего корабля, он всё равно утонет…» — добавил Олег М.

«Если не успокоятся и не выберут внеблоковый и нейтральный статус развития государства — будет война. И все «друзья» останутся в стороне. Как в театре, будут наблюдать. Самим надо укрепляться, чтобы в мире быть на равных…» — отметил Валерий В.

«Не, ну они явно неполноценные», — отреагировала Natali D.

«А может, и гривну поменяем на доллар, а чего бы и нет?» — добавил Саша Р.

«Зачем просить? Просто назначить себе такой статус решением Рады. И в конституцию внести», — иронизирует Константин Г.

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«Даёшь буферную зону, форпост западного мира…» — написал Анатолий Щ.

«Это примерно так же, как когда тебя не пускают в ресторан, а просто ставят раскладной столик возле «чёрного входа» — и ты ещё должен кланяться и благодарить», — провел аналогию Константин Л.

«Так можно каждый день обращения в Конгресс разные посылать, например, о признании Бреда Пита украинцем или о том, что если ядерная война, то Украину, чур, во вторую очередь бомбить. Гниды и клоуны, вас выбирали, чтобы работали для людей, а вы… цирк шапито…» — отреагировал Дмитрий К.

«Это недоразумение надо посадить за глумление над погибшими от рук фашистов в Одесском доме профсоюзов», — отозвался о депутате Гончаренко Владимир Н.

«Вы уж сразу запишитесь в пятьдесят какой-то штат! И тут же будете кушать бутерброды с маслом и икрой!» — шутит Анатолий Д.

«Конституцию придётся переписывать, замазать штрихом «НАТО» и поверх «США» нацарапать», — написал Игорь С.

«Ого, рада прям разошлась. Обострение летнее», — отметила Елена К.

«Хоть тушкой, хоть чучелком, хочется стать официальным холопом…» — добавил Александр В.

«Зачем Америке такой союзник? Вы и так всё делаете, что вам скажут. Смешно даже. Не может раб быть союзником. Слугой, холуём, денщиком, но не союзником. Попроситесь в денщики», — отреагировал Александр К.

Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского в Одессе. 30 октября 2019 President.gov.ua

«Комплекс содержанки», — добавил Илья С.

«Новым штатом стать хотят?» — спросила Наталья Т.

«Кому нужны лживые коррумпированные попрошайки, которые ничего не могут производить и хотят много халявы?» — подытожил Max D.

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