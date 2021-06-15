Джакарта, 15 июня 2021, 15:47 — REGNUM Государственное разведывательное управление Индонезии отметило, что, согласно опросу, 85% молодых людей уязвимы перед радикализмом, сообщает Kompas.
«Согласно последнему исследованию национального контртеррористического агентства, 85% миллениалов уязвимы перед радикализмом», — говорится в заявлении государственного разведывательного управления.
Социальные сети являются инкубатором радикализма, особенно для молодого поколения.
Помимо радикализма, национальную угрозу для Индонезии также представляют сепаратизм в Папуа, кибератаки, распространение мистификаций и расовые конфликты.