Шуша, Нагорный Карабах, , 15:47 — REGNUM Турция и Азербайджан подпишут межгосударственное соглашение, касающееся Нагорного Карабаха. Подписи под документом поставят президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл 15 июня в Шушу, и азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Об этом сообщает телеканал TRT.

Планирующиеся к подписанию документы касаются сотрудничества в восстановлении инфраструктуры Нагорного Карабаха, жилой застройки, а также стороны заключат ряд договоренностей в экономике и политической сфере.

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После торжественной встречи и официальной части главы государств дадут совместную пресс-конференцию. Затем Алиев проведёт для Эрдогана экскурсию по Шуше.

Отмечается, что визит Эрдогана в Шушу — это первая в истории поездка турецкого лидера на территорию Нагорного Карабаха, и она несёт символическое значение.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан вечером 14 июня. В международном аэропорту Баку турецкого лидера и его супругу Эмине Эрдоган встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел страны Халаф Халафов и другие официальные лица.