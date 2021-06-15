Пекин, , 15:56 — REGNUM Заявления лидеров стран G7 («Группы семи») о Китае являются клеветой и вмешательством во внутренние дела страны. Об этом 15 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Это клевета в адрес Китая и вмешательство в его внутренние дела», — сказал официальный представитель китайского МИД.

«Китай выражает в связи с этим острое недовольство и решительный протест. Происходящее в Синьцзяне, Гонконге и на Тайване полностью является внутренним делом КНР, которое не терпит вмешательства внешних сил», — также уточнил он.

Кроме того, Лицзянь добавил, что США и некоторые другие страны идут вразрез с принципами Устава ООН, пытаясь «искусственно создавать препятствия и рознь».

«США заболели, причем серьезно, странам G7 стоит пощупать пульс Соединенных Штатов и выписать им лекарство», — отметил китайский дипломат.

Отметим, ранее лидеры стран G7 заявили, что Китаю необходимо уважать права и свободы уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны, указали на ситуацию в Гонконге, впервые призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе и пообещали согласовать подходы к «нерыночным практикам и политике» Пекина.