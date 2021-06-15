Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Власти Грузии должны принять закон «О запрете пропаганды разврата». Об этом 15 июня заявил выступающий за дружеские отношения Грузии и России основатель общественного движения «Единство, сущность, надежда» Леван Васадзе на брифинге.

Общественный деятель прокомментировал анонсированную на начало июля акцию «Неделя прайда», в ходе которой представители ЛГБТ-сообществ планируют провести серию мероприятий. Васадзе отметил, что это противоречит нормам грузинского общества и ухудшает отношение к Грузии со стороны Абхазии и Южной Осетии.

«У нас есть очень чёткие послания от осетин и абхазов, если Грузия пойдет этим путем в антитрадиционном, совершенно неприемлемом направлении: «мы не имеем с вами ничего общего», — сказал Васадзе.

Он заявил, что даёт властям страны десять дней, чтобы запретить в Грузии акции секс-меньшинств.

Напомним, в Тбилиси члены ЛГБТ сообществ регулярно поводят свои мероприятия по пропаганде нетрадиционных ценностей в публичных местах. Многие в стране выражают недовольство по этому поводу.

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