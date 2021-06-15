Таллин, , 15:42 — REGNUM Конфликт властей Эстонии с Финляндией по поводу ограничения допуска последней к себе эстонских трудовых ресурсов свидетельствует о том, что никаких «особых отношений» между Таллином и Хельсинки не было и нет. Об этом депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом сообщила stolitsa. ee, комментируя допуск эстонских работников в соседнюю страну только авиатранспортом.

«С нашей точки зрения, Финляндия ведет себя несправедливо. Но такие вопросы решаются дипломатически. Очевидно, это не получилось, и в ход были пущены иные способы — вызов «на ковер» посла, открытое письмо премьер-министру Финляндии Санне Марин. А в довершение всего премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что не верит ее (финского коллеги — прим. ИА REGNUM) обещаниям», — сообщила Тоом.

По мнению европарламентария, реакция эстонского премьера понятна, но не эффективна. Яна Том делает такой вывод из случившегося:

«У нас были все основания полагать, что с Финляндией существуют некие особые отношения, и эта иллюзия (а в том, что это иллюзия, теперь, вероятно, нет сомнений ни у кого) финнами всегда подпитывалась».