Обнародовано фото кроссовера GAC GS8 нового поколения
Пекин, 15 июня, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки кроссовера GAC GS8 нового поколения. Фотографии автомобиля опубликованы на сайте министерства промышленности Китая.
Автопроизводители оснастили новый GS8 более крупной решёткой радиатора, модернизированной головной оптикой и более габаритным бампером. Контур машины стал гораздо динамичнее.
Длина вседорожника равна 4980 мм, а ширина составляет 1950 мм. При этом расстояние между осями колёс стало немного больше — 2920 мм. Клиренс авто равен 230 мм.
Новое поколение GAC GS8 укомплектовано адаптивным круиз-контролем, видеокамерами на 360°и системой предотвращения от столкновений.
В движение модель приводит турбированный мотор рабочим объёмом два литра и производительностью 252 л. с.
Ранее компания GAC вывела на авторынок КНР модернизированный минивэн M6 с приставкой Pro. Машина получила новую матричную оптику и более современное оснащение, а также более широкий список системам безопасности.
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