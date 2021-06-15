Пекин, 15 июня, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки кроссовера GAC GS8 нового поколения. Фотографии автомобиля опубликованы на сайте министерства промышленности Китая.

Министерство промышленности Китая GAC GS8 второго поколения

Автопроизводители оснастили новый GS8 более крупной решёткой радиатора, модернизированной головной оптикой и более габаритным бампером. Контур машины стал гораздо динамичнее.

Длина вседорожника равна 4980 мм, а ширина составляет 1950 мм. При этом расстояние между осями колёс стало немного больше — 2920 мм. Клиренс авто равен 230 мм.

Новое поколение GAC GS8 укомплектовано адаптивным круиз-контролем, видеокамерами на 360°и системой предотвращения от столкновений.

В движение модель приводит турбированный мотор рабочим объёмом два литра и производительностью 252 л. с.

Ранее компания GAC вывела на авторынок КНР модернизированный минивэн M6 с приставкой Pro. Машина получила новую матричную оптику и более современное оснащение, а также более широкий список системам безопасности.

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