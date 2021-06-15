Москва, , 15:41 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, ужесточающий регулирование оборота оружия в России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Нижняя палата парламента поддержала поправку, увеличивающую возраст приобретения охотничьего и гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.

Кроме того, поправки предполагают запрет на переделку оружия.

Вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Уточняется также, что лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление.

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