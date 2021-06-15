Брюссель, , 15:39 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти считает, что его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем 15 июня в Брюсселе была конструктивной, и что во время переговоров не произошло никаких инцидентов. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе, по окончании нового раунда переговоров Белграда и Приштины.

«Будет трудно, но я оптимист. Теперь мы искренне подошли к проблеме. Суть нашего конфликта в том, что нет взаимного признания — Сербия не признает Косово и Косово не признает Сербию. Это надо изменить», — процитировал телеканал Н1 слова Курти.

По его словам, «хорошо было бы, если бы Косово и Сербия подписали мирную декларацию, где четко было бы сказано, что стороны не будут нападать друг на друга». Курти также предложил Белграду подписать новое соглашение SEFTA о свободной торговле.

Делегация Приштины потребовала от сербской стороны исключить Велько Одаловича из переговоров о лицах, пропавших без вести, так как он с 1997 по 1999 год находился на должности начальника штаба Косовского региона и «управлял оккупированным Косово» вместе с председателем Временного исполнительного вече Косово Зораном Анджелковичем.

Напомним, что ранее Курти возражал против отмены стопроцентных пошлин на сербские товары, который Приштина ввела в ноябре 2018 года, настаивая на «взаимности» в торговых отношениях с Белградом. Теперь Курти предлагает Белграду договор о свободной торговле, составленный по модели соглашений, которые Норвегия, Исландия и Лихтенштейн подписали с ЕС.