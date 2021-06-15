Москва, , 15:36 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Расширяются и системно закрепляются права живого донора на защиту прав и охрану здоровья, на диагностику (медицинское обследование), лечение и медицинскую реабилитацию в связи с прижизненным донорством в целях трансплантации в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Также донор вправе требовать от медицинской организации полной информации о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством. Кроме того, донор костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток обладает правом на оплату проезда к месту забора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в порядке, установленном правительством РФ.

Кроме того, в России планируется создать федеральный регистр с данными о донорах костного мозга. Регистр поможет находить доноров для своих больных, в том числе за пределами региона, при этом добровольцу будет оплачиваться дорога до места трансплантации.

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