Пекин, , 15:36 — REGNUM Попытки отдельных стран вбить клин между Россией и Китаем для того, чтобы испортить отношения между двумя странами, обречены на провал. Об этом 15 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о Тайване.

«Мы высоко ценим высказывания президента Путина. Наша солидарность крепка, как скала, равно как и дружба между двумя странами», — сказал он.

«Истинное золото не боится огня. Мы хотим сказать всем тем, кто пытается вбить клин между Китаем и Россией: их начинания обречены на провал. Надеемся, что они перестанут двигаться по неверному пути, откажутся от игр с нулевой суммой, создания блоков и конфронтации», — также добавил официальный представитель китайского МИД.

Кроме этого, Лицзянь уточнил, что Пекин и Москва создали эталон отношений между мировыми державами, вместе отстаивая итоги Второй мировой войны и справедливость на международной арене.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Китай не пытается решить проблему Тайваня военным путем и потому неуместно рассуждать о возможности такого развития ситуации.