Москва, , 15:28 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, ужесточающий требования к получателям лицензии на оружие, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Исключается возможность предоставления Росгвардией государственных услуг в МФЦ.

Устанавливается запрет гражданам РФ, получившим лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин (барабан).

Уточняется, что лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление.

Вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Устанавливается обязанность лиц, владеющих на законном основании оружием, представлять оружие для осмотра, а также обеспечивать доступ к местам его хранения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом оружия, в целях выполнения контрольных функций. Несоблюдение этих требований повлечет аннулирование лицензии и изъятие оружия.

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