Киев, , 15:21 — REGNUM Достройка «Северного потока — 2» «сносит крышу» тем, кто находится у власти на Украине, вот они и несут чепуху, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 июня, комментируя высказывания депутата парламента Германии Вальдемара Гердта.

Ранее РИА Новости сообщили, что Гердт назвал «несусветной чушью» предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об «обмене» запуска газопровода на передачу Крыма Украине. «Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам», — отметил депутат.

« То, что сказал глава МИД Украины Кулеба по поводу «Северного потока — 2» и Крыма, — это действительно чушь, но чушь очень показательная. Достройка «Северного потока — 2» и его предстоящий ввод в строй, по поводу которого уже мало у кого имеются сомнения, образно говоря, «сносит крышу» тем, кто находится у власти на Украине — вот они и несут чепуху. Здесь мало сказать, что требование сделать условием запуска СП-2 «освобождение» Россией «украинских территорий» не имеет никакого коммерческого, правового и морального смысла. Это действительно чистый популизм и абсурд. И это — действия в ущерб интересам самой Украины.

Впрочем, американцам сейчас на руку наиболее конфликтная картина отношений России с соседями и Европой; они попытаются предложить себя в качестве того, кто всё это поможет «исправить» — конечно, за соответствующие уступки нашей страны по принципиальным вопросам. Но не надо же всё доводить до абсурда!

Абсолютно прав депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, когда говорит, что Киеву изначально нужно было бороться не за закрытие «Северного потока- 2 « , а за обеспечение страны выгодными долгосрочными контрактами, добиться чего можно только интересом со стороны России, а не давлением на неё.