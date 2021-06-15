Минск, , 15:30 — REGNUM Указ об освобождении Виктора Шеймана от должности управделами президента Белоруссии подписал глава государства Александр Лукашенко. Об этом сообщает 15 июня пресс-служба белорусского лидера.

«Виктор Шейман освобожден в соответствии со статьей 84 конституции в связи с выходом в отставку», — говорится в сообщении.

Лукашенко принял отставку Шеймана 11 июня, хотя прежде тот неоднократно писал рапорт об уходе. Ранее белорусский лидер не принимал прошение своего управделами.

«Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те «хвосты» в Африке, пока ты не передал правительству», — сказал Шейману Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 63-летний Виктор Шейман занимал в Белоруссии различные государственные должности, в том числе был госсекретарем Совета безопасности и генпрокурором. Управляющим делами президента его назначили в 2013 году.

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