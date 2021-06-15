Калуга, 15 июня, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Калужской области семь городов участвуют во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом 15 июня сообщает в социальных сетях калужский губернатор Владислав Шапша.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Проект благоустройства города Людиново

«Заявки для участия в конкурсе направлены по проектам благоустройства в Кирове, Людиново, Балабаново, Козельске, Малоярославце, Мосальске и Юхнове. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Его итоги будут подведены до 1 сентября. С 2018 года уже семь проектов от нашего региона стали победителями конкурса. Общий объем средств федерального бюджета, полученный победителями, составляет 305 млн рублей. Полностью реализованы проекты в Тарусе, Мещовске и Кондрово. На стадии выполнения — в Боровске, Сухиничах, Жукове и Сосенском», — написал Владислав Шапша.

Однако не все пользователи соцсетей разделяют победные слова губернатора. «В Людиново закрыли детское отделение больницы, а вы картинки красивые показываете! Кому эти мультики втираете», — оппонирует Шапше в своём посте «ВКонтакте» Виктор Базаров. С ним солидарен и пользователь Артём Майнас из Обнинска. «Будем надеяться на то, что качество работ будет на хорошем уровне. А не так, как получилось в Калуге», — написал Артём Майнас.