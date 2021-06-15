Москва, , 15:09 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне направила в госорганы сведения об участии «Медиазоны» в политической деятельности и финансировании из-за рубежа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Комиссия изучает обращение Фонда защиты национальных ценностей с предложением включить в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, сетевое издание «Медиазона», — сообщил Пискарёв.

По его словам, представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер.

Читайте также: Почти 1 млрд рублей получили 44 НКО-иноагентов — глава комиссии Госдумы