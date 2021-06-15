Киев, , 15:09 — REGNUM В Киеве у стен Верховной рады прошёл митинг в поддержку мира в Донбассе. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин 15 июня в своём телеграм-канале.

По его словам, в митинге приняли участие около 5 тыс. представителей ОПЗЖ, молодёжного крыла партии и общественного движения по борьбе с фашизмом «Патриоты — За жизнь».

«Ранее председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук разработал и представил в Страсбурге, в Европарламенте мирный план по возвращению Донбасса, который приняли и участники нормандской четвёрки, и представители ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ИА REGNUM)», — напомнил политик.

Он отметил, что в основе плана Медведчука лежат прямые переговоры представителей ДНР, ЛНР и Украины при поддержке России.

«Данный план не реализуется из-за отсутствия политической воли у президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM)», — добавил Кузьмин.

Напомним, ранее Ренат Кузьмин рассказал о том, что Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на незаконные действия украинских властей.

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