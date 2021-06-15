Киев, 15 июня 2021, 15:09 — REGNUM В Киеве у стен Верховной рады прошёл митинг в поддержку мира в Донбассе. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин 15 июня в своём телеграм-канале.
По его словам, в митинге приняли участие около 5 тыс. представителей ОПЗЖ, молодёжного крыла партии и общественного движения по борьбе с фашизмом «Патриоты — За жизнь».
Он отметил, что в основе плана Медведчука лежат прямые переговоры представителей ДНР, ЛНР и Украины при поддержке России.
Напомним, ранее Ренат Кузьмин рассказал о том, что Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на незаконные действия украинских властей.
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