Минск, , 15:07 — REGNUM Александр Лукашенко подписал указ № 214 «О Совете Безопасности Республики Беларусь», которым утверждены новые положения — о Совбезе и его рабочем органе госсекретариате. В новой редакции изложен состав Совбеза: в число его постоянных членов дополнительно включены генпрокурор и председатель Комитета госконтроля.

«Документ не только обновляет и актуализирует нормы, регламентирующие деятельность Совета Безопасности, но и направлен на повышение его роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Белоруссии, поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом», — проинформировала президентская пресс-служба в комментарии к подписанному 11 июня указу.

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Основным предназначением белорусского Совбеза определена «подготовка предложений президенту для принятия им решений по вопросам внутренней и внешней политики в целях обеспечения национальной безопасности и реализации национальных интересов Белоруссии, — из которого вытекают все задачи и функции данного коллегиального органа».В новом положении о Совбезе закреплены нормы президентского декрета Президента № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» от 9 мая 2021 года. Основными задачами госсекретариата определены информационно-аналитическое, правовое и организационно-техническое обеспечении деятельности президента и Совбеза в сфере национальной безопасности.Ранее на эту тему: Лукашенко существенно расширил полномочия силовиков