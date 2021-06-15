Москва, , 15:01 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон о реформировании лесной отрасли, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

В лесное законодательство вводятся нормы о мероприятиях по сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению.

Разрешается продажа лесных насаждений для заготовки древесины при осуществлении мероприятий по сохранению лесов государственными (муниципальными) учреждениями.

Предполагается фотофиксация результатов мероприятий по сохранению лесов с использованием специального программного обеспечения, позволяющего в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы РФ установить координаты места и время осуществления мероприятий.

Прописывается реализация древесины, заготовленной государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе при проведении мероприятий по сохранению лесов, на организованных торгах, проводимых в соответствии с законодательством об организованных торгах.

Закон вводит в законодательство понятие лесоустройства как системы взаимосвязанных мероприятий по проектированию территориальных единиц управления лесами, закреплению их границ, планированию лесохозяйственных мероприятий. Устанавливаются требования к периодичности проведения лесоустройства в зависимости от вида лесов (защитные, эксплуатационные, резервные) и степени интенсивности их освоения.

Закон также разграничивает полномочия между органами государственной власти, органами местного самоуправления в сфере лесоустройства с учетом категорий земель, на которых расположены леса, в том числе закрепление полномочий по образованию и установлению границ лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов, за органами местного самоуправления.

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