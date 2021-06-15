Тбилиси, , 15:06 — REGNUM В селе Эргнети, расположенном на границе между Грузией и Южной Осетией, 15 июня началась встреча между представителями Тбилиси и Цхинвала в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, на встречу прибыла генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, которая находится в Грузии с официальным визитом. Грузинская сторона подняла вопрос о выдаче грузинских граждан, которые были задержаны в Южной Осетии за нарушение государственной границы.

Сообщается, что грузинская сторона потребовала от Цхинвала освободить осужденного на 12,5 лет гражданина Грузии Зазу Гахеладзе. Он в июле 2020 года нарушил государственную границу Южной Осетии.

В Эргнети также прибыли члены семьи Гахеладзе. Они заявляют, что будут проводить акции протеста и принимать другие меры, пока осужденного не выпустят.

Стоит отметить, что это 100-я встреча представителей Тбилиси и Цхинвала в рамках МПРИ.

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