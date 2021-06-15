Лондон, , 15:03 — REGNUM Пресс-конференция арестованного в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta, который признан в стране экстремистским, Романа Протасевича является «постановочной». Об этом 15 июня сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на своей странице в соцсети Twitter.

«Белоруссия продолжает ненадлежащим образом обращаться с журналистом Протасевичем, и это неприемлемо, — написал он. — Вчерашняя постановочная пресс-конференция, где Роман был под явным давлением, продемонстрировала новый уровень в атаках режима Лукашенко на права человека».

Также он призвал освободить задержанного в Минске основателя Telegram-канала Nexta и «защитить свободу СМИ».

Напомним, основателя Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан во время экстренного приземления в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании, который следовал из Афин в Вильнюс. Против задержанного в Белоруссии возбуждено несколько уголовных дел, включая статью «организация массовых беспорядков», Протасевичу может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.