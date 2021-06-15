Таллин, , 14:58 — REGNUM Менее чем через 15 лет власти Эстонии перестанут финансировать русскоязычные школы и детские сады в стране. Об этом 15 июня в эфире Raadio 4 заявила премьер-министр республики Кая Каллас.

Читайте также: Положение русскоязычного населения Эстонии резко ухудшилось — МИД РФ

«Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления», — уточнила председатель эстонского правительства.

При этом она подчеркнула, что «намерений каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с русскоязычной общиной» ни у кого нет.

«Никто не хочет ничего делать силой, проблемы следует учитывать, к тому же никто не хочет делать из детей 100%-ных эстонцев. Знание своих корней, своего родного языка — всё это останется», — сказала Каллас.

Ранее по теме: Русскому образованию в Эстонии дали 15 лет жизни

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью ВВС заявила, что и русскоязычные жители страны хотят, чтобы детям в школах преподавали на эстонском языке. При этом она добавила, что в Эстонии русские не считаются гражданами второго сорта, поскольку имеют те же права, что и эстонцы — «за исключением права избирать парламентариев».