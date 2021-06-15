Тегеран, , 14:56 — REGNUM Иран выплатил ООН часть членского взноса средствами, замороженными в двух южнокорейских банках. Об этом сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на постоянного представителя Ирана при ООН Маджида Тахт Раванчи.

Напомним, что в двух банках Южной Корее было заморожено $7 млрд (около 7,7 трлн вон).

В МИД Южной Корее также подтвердили данную информацию, добавив, что перевод средств осуществлялся после консультаций с ООН и США.

Отметим, что Иран восстановил право голоса в генеральной ассамблее ООН после того, как сделал минимальный членский взнос в размере 16,25 млн.

Напомним, что в 2010 году Тегеран открыл в Индустриальном банке Кореи (IBK) и Woori Bank два счёта, однако в 2018 году США ввели санкции против Национального банка Ирана, тем самым заморозив иранские средства в южнокорейских банках.