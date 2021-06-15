Брюссель, , 14:47 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с премьером-министром сепаратистского Косово Альбином Курти в Брюсселе сообщил журналистам, что для граждан Сербии у него есть «три важные новости».

«Первая новость — это то, что албанская делегация не хочет выполнить подписанные договоренности, они не желают вести переговоры о формировании Сообщества сербских муниципалитетов. Второе — они требовали немедленно услышать, когда мы признаем независимость Косово. Третье — они называют провокациями и инцидентами тот факт, что сербы хотят присутствовать на богослужении в своих церквях», — процитировал телеканал РТС слова сербского президента.

Вучич добавил, что во время переговоров обсуждался вопрос лиц, пропавших без вести. Президент Сербии предложил вскрыть любое место, где по подозрениям албанской стороны существуют массовые захоронения, и провести расследование. Также он потребовал разрешения провести расследование в девяти местах, где, по данным сербской стороны, покоятся останки убитых сербов. По словам Вучича, албанская сторона с этим не согласилась.

Напомним, что в Брюсселе, при посредничестве спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, прошел первый раунд переговоров о «нормализации отношений» между президентом Сербии Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Курти. Стороны договорились, что следующий раунд состоится до конца июля.