Женева, Швейцария, , 14:57 — REGNUM Почти 800 человек войдут в состав российской и американской делегаций на переговорах в Женеве 16 июня. Об этом сообщает 15 июня швейцарская газета Tagblatt.

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По данным газеты, почти 1 тыс. военнослужащих и примерно 900 полицейских власти привлекут к обеспечению безопасности в городе. Часть правоохранителей прибудет из других кантонов Швейцарии, также ожидаются примерно 3 тыс. журналистов.

За небом усиленно наблюдают ВВС Швейцарии, Италии и Франции. В зону безопасности попала часть французской территории, а неподалёку от виллы Ла Гранж, где встретятся президенты, развёрнуты средства ПВО.

Прибытие президента США Джо Байдена в Женеву ожидается 15 июня в 16:15 (17:15 мск). В этот день он встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел Дидье Буркхальтером.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве встретятся президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Путин прибудет в Женеву 16 июня, на вилле Ла Гранж его встретит президент Пармелен.

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