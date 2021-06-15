Вена, , 14:46 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Австрии, провёл 14 июня встречу с премьер-министром страны Себастьяном Курцем, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны договорились укрепить практическое сотрудничество в сфере экономики, науки и технологий, включая 5G. Также представители двух стран договорились активизировать сотрудничество в борьбе с изменением климата и пандемией коронавируса.

Кроме того, президент Южной Кореи и премьер-министр Австрии обсудили региональные вопросы, включая ситуацию на Корейском полуострове.