Москва, , 14:46 — REGNUM Россия более не ведёт с американской стороной переговоры о возможной совместной пресс-конференции президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам их общения в Женеве. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 15 июня, отвечая на соответствующий вопрос.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

Он отметил, что по этому поводу достигнута полная ясность. Американская сторона не пожелала совместно организовать общение с прессой. Президент Байден также заявил, что предпочитает выступить в одиночку.

«В свою очередь президент Путин, как мы и говорили, выйдет на общение с прессой», — сказал Песков ТАСС и уточнил, что это будет «открытый, подробный, откровенный разговор».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков проинформировал, что переговоры Путина и Байдена 16 июня продлятся от четырёх до пяти часов.

Читайте также: Готовность №1: у Путина есть все ответы на все вопросы Байдена