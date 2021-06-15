Бишкек, , 14:37 — REGNUM Квоту для женщин на выборах депутатов необходимо увеличить с 30% до 50%. Об этом заявила супруга президента Киргизии Айгуль Жапарова на церемонии чествования женщин-депутатов городских парламентов и сельсоветов, передают местные СМИ.

По ее словам, большим прорывом в сфере гендерного баланса стало то, что по результатам недавних выборов в местные органы власти около 38% депутатских мандатов смогли получить женщины.

Первая леди пообещала оказывать поддержку женщинам-политикам, чтобы те не оставались на вторых ролях.

«Вам выразили большое доверие, народ смотрит на вас. Я верю, что женщины смогут сделать немало реформ в политике и поменять привычный уклад жизни общества», — подчеркнула Айгуль Жапарова.

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