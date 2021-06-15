Ярославль, 15 июня, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Ярославский бизнес просит власти региона и страны вмешаться в ситуацию с бесконтрольным ростом цен на металл и древесину. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пиломатериалы

Как рассказал председатель комитета по строительству Ярославской торгово-промышленной палаты Сергей Калинин, металл и древесина подорожали в 2−3 раза по сравнению с прошлым годом.

«Этот бардак начался с нового года. Первым был скачок на металл, на арматуру. Потом подорожал вообще весь сортовой металл. Если сегодня арматура поднялась в два раза, то листовой металл, оцинковка — вообще в три раза. Пиломатериал, некоторые позиции подорожали в три раза. Остальные пока стройматериалы более-менее держатся, но мы вынуждены уже корректировать расценки с подрядными организациями, потому что себестоимость строительства растёт, что в свою очередь скажется и в дальнейшем на рынке. Наши стройки они все идут на грани фола», — рассказал Сергей Калинин.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова, проблемы возникли у исполнителей государственных и муниципальных контрактов. В сметы были заложены цены до подорожания стройматериалов.

«Предприниматели возмущаются, обсуждают. В первую очередь это затронет тех, кто участвовал в конкурсных процедурах прошлом году. Условно говоря, закладывали одну тысячу рублей, а теперь это стоит две тысячи рублей. И как эти обязательства выполнить — это, конечно, вопрос. Решений нет. Одно из них — с учётом вот этих инфляционных процессов скорректировать бюджеты. Но любая корректировка бюджета выше 10 процентов приведёт к необходимости проведения нового конкурса. И как его проводить второй раз — непонятно», — говорит Альфир Бакиров.

Ярославская торгово-промышленная палата уже направила два обращения — в Минстрой и президенту торгово-промышленной палаты России. Строители предрекают рост цен на новостройки, если не будут предприняты кардинальные меры.

«Это неизбежно, если сейчас не будет какого-то вмешательства. Дом или другой объект строится больше года. У нас изначально было заложено в себестоимость 42 тысячи за тонну арматуры. Сейчас она стоит 82 тысячи. Хотя арматура, она там, конечно, лишь небольшой процент в себестоимости. Но в целом себестоимость уже выросла на 10 процентов. Так это пока ещё другие материалы не подорожали. А рост уже пошёл. На всё. На комплект», — говорит Сергей Калинин.

Ярославский уполномоченный по правам предпринимателей обсуждал проблему с заместителем председателя правительства Ярославской области Максимом Авдеевым.

«Я ходил по этому поводу к Авдееву, с предложением обсудить эту проблему. Те предприниматели, которые участвуют в больших проектах участвует, национальных проектах, они попадают в форс-мажорные ситуации не по своей вине. Ну и мы пока договорились, что как вопросы будут, сразу будем в ручном режиме их решать. По сути это компетенция федерального правительства и региональных правительств», — сказал Альфир Бакиров.

Как говорит Сергей Калинин, рост цен вызван аналогичным ростом на мировом рынке. Производителям леса и металла выгоднее продавать стройматериалы за границу. Цены меняются постоянно. Ярославские продавцы пиломатериалов, к примеру, прогнозируют дальнейший рост.