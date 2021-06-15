Москва, , 14:35 — REGNUM В интервью каналу NBC президент России Владимир Путин продемонстрировал свою подготовку по всем вопросам переговоров в президентом США Джо Байденом, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Много было комментариев и по поводу целесообразности встречи Путина и Байдена и по поводу повестки переговоров. Со стороны администрации США, повестка много раз озвучивалась, а со стороны России не было предложено конкретной повестки, кроме комментариев о несовпадении повесток.

И вот повестка со стороны США была полностью озвучена в интервью, которое дал президент России Владимир Путин, телекомпании NBC. И надо отметить, что Путин продемонстрировал, что полностью готов к встрече с президентом США. Нет, он не выдвинул никаких новых вопросов для обсуждения, он не обозначил чётко повестку саммита со стороны России.

Путин продемонстрировал, что у него есть ответы на все вопросы предлагаемые со стороны США. В интервью были обсуждены вопросы кибератак на серверы американских организаций, как во время выборов, так и в последние месяцы. И Путин ответил, что «мы обсуждаем проблемы, которых не существует? Нет предмета для обсуждений», потому что нет никаких доказательств.

В вопросе о расширении НАТО, у президента России сильная позиция. Он напомнил, что НАТО «это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли».

Путин очень позитивно высказался и о Дональде Трампе и о нынешнем президенте Джо Байдене. Путин готов к сотрудничеству и обсуждению любых вопросов.

В частности, президент России сказал, что многие реальные проблемы двусторонних отношений, которые возможно будут подняты американской стороной или не то чем кажутся, или мы о них знаем и готовы обсуждать, но как всё получится, зависит не от России, а от западных партнёров. Вот в эту округлую формулу вписываются все общие проблемы и вопросы повестки дня саммита.

Отношение Владимира Путина к сотрудничеству с США по большинству проблем хорошо видно из такого высказывания — «мы будем соблюдать определённые правила общения, сможем о чём-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения. Вот, собственно говоря, пожалуй, всё. А что будет происходить на самом деле, это нужно будет смотреть исходя из реальной, практической политики и её результатов».

В вопросах взаимоотношений с Белоруссией и принудительной посадки гражданского авиалайнер позиция Путина ясная и понятная.

В общем, у российского президента есть ответы практически на все вопросы, которые будут предложены американским президентом. Джо Байдену придётся очень нелегко в дискуссии с Путиным.

По сути, в интервью каналу NBC Владимир Путин продемонстрировал свою подготовку по всем вопросам переговорной повестки, и прекрасную память», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC попросил журналиста Кира Симмонса не «затыкать ему рот».

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