Бишкек, , 14:33 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сегодня, 15 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Жапаров пожелал китайскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.

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«Благодаря вашей осмотрительной политике и взвешенным решениям Китай уверенно занимает передовые позиции на международной арене. Инициатива Китайской Народной Республики «Один пояс — один путь» получила признание во всем мире и объединяет многие страны на разных континентах», — подчеркнул он.

Также президент поблагодарил китайские власти за гуманитарную помощь, оказанную Киргизии во время пандемии COVID-19.

«Под вашим мудрым руководством Китай добился больших успехов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и активно помогает другим странам», — резюмировал Садыр Жапаров.

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