Бишкек, , 14:32 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности подозревают бывшего вице-мэра столицы Киргизии Уланбека Азыгалиева в незаконном обогащении при предоставлении муниципальных земельных участков под строительство элитных многоэтажных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 15 июня.

По версии следствия, незаконно полученные за лоббирование интересов стройкомпаний деньги чиновник приобрел 7 земельных участков в Бишкеке и на побережье Иссык-Куля, 11 офисных и четыре нежилых помещения, 11 квартир и 10 парковочных мест, два коттеджа на Иссык-Куле, а также пять автомобилей представительского класса.

Как отмечают в ГКНБ, это имущество он оформил на близких родственников и аффилированных с ним лиц. В результате активы Азыгалиева и членов его семьи при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились на 100 млн сомов (85 млн рублей).

Спецслужбы Киргизии возбудили уголовное дело по факту незаконного обогащения.

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