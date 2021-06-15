Киев, , 14:32 — REGNUM Украине нужна конкретика касательно сроков получения плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. Об этом заявил официальный представитель делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала ICTV.

По его словам, офис президента Украины не устраивает подтверждение тезиса о том, что Украина войдёт в состав НАТО, но без указания конкретных сроков.

«Потому что общая задумка состоит в том, чтобы привязать к календарному плану, чтобы был чёткий календарный план получения ПДЧ» — сказал Арестович.

Он также отметил, что какой-то окончательный ответ со стороны НАТО может появиться лишь после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

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Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что страна готова к ускоренной интеграции в систему безопасности НАТО.

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