Стокгольм, , 15:25 — REGNUM Сейчас «Левые» изо всех сил пытаются доказать, что партия не служит «политической подстилкой» для премьер-министра Швеции Стефана Лёвена. Поэтому лидер партии Нуши Дадгостар грозит свергнуть правительство в течение 48 часов, если оно не пообещает изменить свою политику в области установления арендной платы. Трудно поверить, что Лёвен сделает то, что требуют от него «Левые». Вместо этого ситуация может перерасти в «гонку ястребов и голубей» на грани государственного кризиса. Об этом в своей авторской статье написала журналистка газеты Dagens Nyheter Ева Стенберг.

«У правительства сейчас есть 48 часов, — заявила журналистам лидер «Левых» Нуши Дадгостар. — Если правительство не примет условия, мы больше не будем ему доверять».

Пандемия еще не закончилась, и до следующих выборов осталось чуть больше года. Но «Левые» все равно выдвигают ультиматум, угрожая в худшем случае спровоцировать правительственный кризис.

«Предложение расследования о введении рыночного механизма установления арендной платы для новостроек, которое правительство назначило после соглашения с Центристами и Либералами, не должно быть реализовано, требует Нуши Дадгостар. Однако «Левые» ограничили свои требования предложением Ассоциации арендаторов продолжить переговоры об аренде для новых многоквартирных домов. Согласно результатам расследования и Январского соглашения владельцам недвижимости будет разрешено устанавливать арендную плату. Лидер «Левых» подчеркнула, что она действительно пыталась добиться проведения переговоров с правительством и «Центристами», чтобы избежать угрозы инициации вынесения вотума недоверия. Но стороны Январского соглашения переговоры вести не захотели», — написала Стенберг.

«Это одна из причин, по которой Нуши Дадгостар представила свой ультиматум в этот июньский день (15 июня — прим. ИА REGNUM), чуть более чем за неделю до начала летних каникул в Риксдаге. Когда Стефан Лёвен был избран премьер-министром в январе 2019 года, это было чистым унижением для «Левых», потому что он никогда бы не смог сформировать правительство без их голосов. Но когда Лёвен получил власть благодаря сотрудничеству с «Центристами» и «Либералами», они написали в соглашении, что «Левые» и Шведские демократы не должны иметь никакого влияния на проводимую политику в этой каденции. Тогда Левые решили не отказываться от оказания поддержки. Но тогдашний лидер партии Йонас Шёстедт пообещал отправить правительство в отставку, если оно переступит две красные линии, установленные его партией», — написала Стенберг.

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