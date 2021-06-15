Москва, , 14:26 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, упрощающий выезд за рубеж детей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

«Здесь нет никаких подводных камней», — заявил депутат Госдумы Владимир Водолацкий («Единая Россия»), отметив, что закон необходим для выезда детей за границу на лечение.

Предусматривается право каждого законного представителя несовершеннолетнего гражданина РФ заявить о несогласии на выезд из Российской Федерации ребенка.

При подаче заявления о несогласии на выезд из страны ребенка родитель может указать срок действия такого несогласия и государство (государства), выезд в которые ребенку запрещается.

При этом запрет не распространяется на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ из Российской Федерации в сопровождении являющегося гражданином РФ и заявившего о таком несогласии законного представителя несовершеннолетнего.

Предусмотрена возможность отозвать поданное заявление законным представителем во внесудебном порядке.

Для обеспечения равенства прав законных представителей несовершеннолетнего предусматривается необходимость учета всех заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ, поданных его законными представителями.

Закрепляется, что ребенок может выехать из страны совместно с одним из его законных представителей (из числа родителей, усыновителей, опекунов или попечителей), если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд (а не нотариально оформленное согласие на выезд).

В случае, если ребенок выезжает из страны без сопровождения своих законных представителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие одного из законных представителей на выезд, при этом в нотариально оформленном согласии могут быть указаны срок выезда и государство (государства), которое он намерен посетить.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума уточняет выезд детей за границу