Брюссель, , 14:25 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти приехал в Брюссель не для того, чтобы вести переговоры о «нормализации отношений» с Белградом, а для того, чтобы их саботировать. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 15 июня в Брюсселе, обращаясь журналистам после встречи с Курти.

«Человек приехал, чтобы спросить — когда ты признаешь независимое Косово? Я ему ответил — никогда, и он тогда просто взорвался», — цитирует телеканал РТС слова президента Вучича.

По мнению сербского лидера, Курти таким образом попытался поставить точку в диалоге. «Чтобы мы после их слов покинули комнату переговоров, и чтобы больше никогда туда не вернулись. Но мы этого не сделали. Мы продолжим работать над диалогом», — сказал Вучич.

Президент Сербии добавил, что его беспокоит судьба косовских сербов, так как он «понял, какие люди правят в Приштине». При этом он отметил, что Белград сделает всё необходимое для обеспечения безопасности сербского населения в Косово и Метохии, а также для того, чтобы переговоры продолжились.

Напомним, что в Брюсселе 15 июня на переговорах по вопросу статуса Косово и Метохии встретились президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти. Следующий раунд переговоров запланирован на июль.