Ставрополь, , 14:24 — REGNUM На совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа прибыли не все главы субъектов Северного Кавказа. Среди присутствующих нет главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Вместо них в совещании участвуют Аслан Озов — глава правительства Карачаево-Черкесии и Муслим Хучиев — премьер-министр Чеченской Республики.

Отсутствие Кадырова и Темрезова ряд СМИ связал с тем, что в Чечне и Карачаево-Черкесии в единый день голосования в сентябре 2021 года пройдут очередные выборы глав субъектов. Второй срок нахождения на посту главы заканчивается у Темрезова, третий — у Кадырова. Возможно, в настоящее время для них действует карантин по коронавирусу перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что официально комментариев по поводу их отсутствия на совещании на сайтах глав этих субъектов не дается.