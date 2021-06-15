Стокгольм, , 14:30 — REGNUM 15 июня лидер «Левых» Нуши Дадгостаром представила правительству Швеции 48-часовой ультиматум: если кабинет министров не изменит предложение о введении рыночного механизма установления аренды жилья в новостройках, то он может столкнуться с угрозой вынесения вотума недоверия. Таким образом, партия хочет свергнуть правительство в течение девяти дней. Как написала в своей авторской статье журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин, идея кажется «безумной», а действия — «ребяческими».

»Не так давно министр юстиции Морган Йоханссон получил результаты расследования о введении рыночного механизма арендной платы для будущих многоквартирных домов, то есть домов, которые еще не построены. Проведение расследование является частью Январского соглашения между правительством, Центристами и Либералами. Теперь из-за этого расследования Левые и Нуши Дадгостар, которые долгое время были очень заинтересованы вопросом механизма установления арендной платы, хотят свергнуть правительство», — написала Меллин.

«Согласно источникам Sveriges Radio, в эти выходные правление Левых утвердило график своих действий. Они хотят, чтобы вопрос о будущем правительстве был решен «до лета». На практике это означает, что дедлайн — не позднее среды на следующей недели, когда Риксдаг проведет последнее голосование перед летними каникулами. В противном случае требуется повторный созыв Риксдага. Чтобы свергнуть правительство, нужно объявление так называемого вотума недоверия. В этом случае голосование должно быть направлено против Стефана Лёвена. Если Риксдаг заявит о своем недоверии премьер-министру, то все правительство должно уйти в отставку… Таким образом, действия Левых выглядит ребяческими. Они хотят использовать один из самых мощных инструментов Риксдага, потому что им не нравится тот факт, что расследование было начато и завершено. Но это не повод объявлять вотум недоверия», — написала Меллин.

Читайте ранее в этом сюжете: SVT: до объявления вотума недоверия правительству Швеции еще далеко