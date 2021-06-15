Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Корректное изложение цитат и фразеологизмов, приведённых Владимиром Путиным, работало бы в пользу имиджа президента России, а американский телеканал NBC ставил перед собой противоположную задачу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 июня.

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Как сообщалось ранее, Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC процитировал роман «Золотой теленок» («можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ»). NBC перевел эту фразу дословно, не используя в тексте на экране кавычки.

« Странно было бы ожидать от американского телеканала серьёзного культурологического знания о России. Тем более что в данном случае это знание с соответствующим корректным изложением приведённых Владимиром Путиным цитат и фразеологизмов работало бы в пользу имиджа президента России и в пику его оппонентам. Телеканал NBC ставил перед собой, судя по всему, противоположную задачу. Более того, президент был вынужден напомнить журналисту NBC, что затыкать рот интервьюируемому, тем более — главе государства, это плохой тон.

В этой ситуации я с удивлением услышал рассказ этого журналиста о том, что после интервью Владимир Путин ещё полтора часа с ним разговаривал, «пытаясь убедить в том, что Запад финансирует оппозицию в России». Зачем тратить на таких персонажей драгоценное время, тем более что при всем его респектабельном виде этот журналист ничего в принципиальном плане по информационной повестке дня своего телеканала не решает? К тому же, как и большинство американцев и все американские политики, он убеждён, что США имеют право финансировать в России того, кого считают нужным, а вот Россия такого права в отношении кого бы то ни было не имеет.